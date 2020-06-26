Сайт-портфолио фотографа

Добавлена
5 лет назад
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Качественная адаптивная верстка. Сайт портфолио для фотографа важная часть повышения конверсии. Сайт должен быть интуитивно понятным, быстрым, и современным. Галереи наполнены качественными фотографиями с возможностью увеличить изображение, разглядев всю красоту фотографии. Также важно сделать страницу для оформления бронирования либо консультации по фотосессии. Удобная форма не только повысит конверсию, но и автоматизирует процесс оформления бронирования. 

Стек: HTML, CSS, JS

Срок: 4 дня

#html #CSS/CSS3 #javascript #сайт-визитка 

Также за день данный сайт можно перенести на WordPress, стоимость со всем функционалом составит 100$.

Wordpress

Срок: 2 дня

#Wordpress #acf

CSSHTMLJavaScriptWordPress