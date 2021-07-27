Сайт ROSPOSHIV.COM

Добавлена
2 года назад
58 просмотров
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ROSPOSHIV.COM

Создание лендинга "под ключ" в сжатые сроки (за неделю)

• Дизайн и разработка стилистики сайта в Figma

• Отрисовка логотипа, отдельных элементов сайта в Photoshop

• Выбор CMS (Wordpress с плагином Elementor)

• Подключение бесплатного SSL сертификата

• Настройка корпоративной почты