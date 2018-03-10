Сайт типографии "Первый печатный"

Сайт разрабатывал для компании на основе их прошлого сайта на платформе Wix, оставил только внешний вид шапки и фон. Вся остальная графика с нуля. Работает сайт на Wordpress. На нем присутствует калькулятор цен на цифровую полиграфическую печать (JavaScript со сложной математикой) и редактор печатей организаций, который позволяет на основе нескольких шаблонов быстро создать и заказать печать для своей организации. К сожалению, внедрить эквайринг и заняться заполнением описания продукции компания не пожелала.