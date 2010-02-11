Создание сайта Design-Review.info под ключ

http://design-review.info

Я создавал сайт Design-Review.info под ключ.

Работа выполненная мной:

- создание дизайна (Photoshop)

- нарезка дизайна и верстка шаблона для CMS Drupal (xHMTL/CSS + jQuery)

- создание логотипа и его анимация на web-странице с использованием jQuery

- установка, настройка и установка дополнительных модулей CMS Drupal

- администрирование сайтом (по сей день)