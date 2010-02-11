Создание сайта Design-Review.info под ключ
Сайты «под ключ»
Добавлена198 просмотров
14 лет назад
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Я создавал сайт Design-Review.info под ключ.
Работа выполненная мной:
- создание дизайна (Photoshop)
- нарезка дизайна и верстка шаблона для CMS Drupal (xHMTL/CSS + jQuery)
- создание логотипа и его анимация на web-странице с использованием jQuery
- установка, настройка и установка дополнительных модулей CMS Drupal
- администрирование сайтом (по сей день)