Создание сайта iDark.eu под ключ

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
194 просмотра
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http://idark.eu

Я создавал сайт под ключ.

Работа выполненная мной:

- создание дизайна (Photoshop)

- нарезка дизайна и верстка шаблона для CMS Drupal (xHMTL/CSS + jQuery)

- установка, настройка и установка дополнительных модулей CMS Drupal

- администрирование сайтом