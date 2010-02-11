Создание сайта iDark.eu под ключ
Сайты «под ключ»
Добавлена194 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я создавал сайт под ключ.
Работа выполненная мной:
- создание дизайна (Photoshop)
- нарезка дизайна и верстка шаблона для CMS Drupal (xHMTL/CSS + jQuery)
- установка, настройка и установка дополнительных модулей CMS Drupal
- администрирование сайтом