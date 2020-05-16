Создание сайта с нуля. CMS Joomla

Этот сайт стал продолжением сотрудничества с компанией, для которой сделал один проект...

В основу этого ресурса лег минимализм, как основное направление в дизайне, поддерживаемое заказчиком...

Я с ним согласен.

СЕО оптимизация на этапах подготовки, создания и последующей поддержке сайта позволяет удерживаться в топе Яндекса по основным ключевым запросам.

В 2019 провели обновление дизайна и верстки сайта.