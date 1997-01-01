Создание темы Wordpress и публикация сайта в сети

Выполненые в проекте задачи:

- На оcнове макета PSD сверстать и натянуть на движок wordpress.

- Не адаптивный

- Кроссбраузерность

- Поставить Яндекс.Метрику

- Карусель фотографий в шапке сайта

Примененные технологии:

HTML5, CSS3, JS, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins

Примерно потраченное время: 12 часов