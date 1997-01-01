Создание темы Wordpress и публикация сайта в сети
Добавлена119 просмотров
6 лет назад
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Выполненые в проекте задачи:
- На оcнове макета PSD сверстать и натянуть на движок wordpress.
- Не адаптивный
- Кроссбраузерность
- Поставить Яндекс.Метрику
- Карусель фотографий в шапке сайта
Примененные технологии:
HTML5, CSS3, JS, PHP5.4, Wordpress Theme, Wordpress Plugins
Примерно потраченное время: 12 часов