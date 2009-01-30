Создание веб-сайта на Joomla 1.0.x

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.galuch.com.ua/

Создание двуязычного сайта-визитки для Ресторана.

- верстка и создание шаблона для Joomla 1.0.x;

- установка и настройка Joomla на хостинг заказчика;

- установка, модификация Гостевой книги + перевод языкового файла на украинский;

- установка и настройка Joomfish;

- наполнение контентом;

- перевод контента на Английский;

- SEO оптимизация сайта;

- регистрация сайта в поисковых системах.