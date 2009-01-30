Создание веб-сайта на Joomla 1.0.x
Сайты «под ключ»
Добавлена299 просмотров
15 лет назад
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Создание двуязычного сайта-визитки для Ресторана.
- верстка и создание шаблона для Joomla 1.0.x;
- установка и настройка Joomla на хостинг заказчика;
- установка, модификация Гостевой книги + перевод языкового файла на украинский;
- установка и настройка Joomfish;
- наполнение контентом;
- перевод контента на Английский;
- SEO оптимизация сайта;
- регистрация сайта в поисковых системах.