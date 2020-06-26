Студия эпиляции и красоты

При работе с клиентом было составлено ТЗ. Далее был разработан уникальный дизайн и выбрана CMS WordPress.

Были подобраны корпоративные цвета для сайта (в основном выбирались пастельные тона) и необходимая для бизнеса структура сайта.

На лендинге подчеркнуты все плюсы студии клиента, а также их сертификация, что не менее важно.

После отрисовки дизайна в Figma приступи к верстке сайта.

В процессе были использованы все необходимые семантические теги. Код качественный и современный. Также была подключена библиотека aos.js, для создания красивых эффектов анимации (появления блоков).

Стэк:

HTML

CSS

JS

WordPress