CostaBravaHouse

Разработка корпоративного сайта недвижимости на Коста Брава, инвестиции в Испанию и Андорру

CMS: 1С Битрикс

Сайт: http://costa-brava-house.com/

Уважаемые друзья, Торговая палата Сан-Фелиу-де-Гишольс (Sant Feliu de Guixols), с целью привлечения инвестиций с Российского рынка в регион (побережье Коста Брава), предлагает всем заинтересованным свою поддержку и помощь в области инвестиций и инноваций, сопровождение и развитие бизнес-проектов в Испании и Андорре