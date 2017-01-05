Разработка корпоративного сайта интернет агентства MadMonks

CMS: 1С Битрикс

Сайт: http://madmonks.ru

Нынешний тренд ведения интернет рекламы – performance marketing, где компании окучивают все каналы продаж – SEO, контекстная реклама, SMM, e-mail рассылки и прочее. Да, круто, но где гарантии, что в этих компаниях сидит грамотный отдел поисковой оптимизации? Да и не каждому бизнесу нужно это, не говоря о стоимости услуг за данный комплекс работ.

К слову – если вам нужна СРОЧНОСТЬ что-то продвинуть, то извините. У вас кризис или что-то нехорошее с бизнесом.

Мы подумаем и дадим вам результат в виде позиций / поситителей / совершенных действий (CTA - call to action) в зависимости от специфики Вашей деятельности. Вы почувствуете эффективность поисковой оптимизации.

НО не расслабляйтесь! Вам придется тоже поработать.