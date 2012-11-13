SEO оптимизация Virtuemart

http://smarttex.ru/

Сайт интернет-магазина работает на Джумла 1.5, версия Виртумарта 1.1.9. Аудит сайта показал наличие дублирующихся ссылок, что отрицательно влияет на его продвижение.

Были проведены работы по устранению дублирующихся страниц за счет автоматического редиректа с некорректной страницы на корректную.