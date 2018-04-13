Опыт работы 7 лет 6 месяцев

Июль 2017 — по настоящее время

Следопыт

Омск

Товары народного потребления (непищевые)...

Менеджер по международным проектам

Подготовка и координирование проектов по созданию новой продукции в сфере туризма, охоты, рыбалки и спорта для дальнейшего их производства заводами за рубежом. Координирование логистических и таможенных процедур

Апрель 2014 — Июль 2017

ТОО Фирма «САЙГА»

Казахстан

Розничная торговля...

Менеджер по внешнеэкономической деятельности

ТОО Фирма «САЙГА» - Менеджер по внешнеэкономической деятельности, переводчик.

Имею служебную визу в США до 2020 года и служебные визы в зоны Шенгена

Наработанный опыт:

Заключение и ведение внешнеторговых контрактов;

Участие в международных выставках (США - Лас Вегас, Германия - Нюрнберг и др.);

Организация и ведение деловых переговоров за рубежом и в Казахстане;

Лицензионно-разрешительная работа по импорту и экспорту;

Организация процесса закупок продукции из стран Европы, Азии, Америки (США, Канада), Океании;

Организация логистических путей доставки товаров, организация таможенного оформления;

Работа с каталогами производителей, поиск новых поставщиков (выставки, личные контакты, поисковые системы интернета, реклама);

Продвижение ввезенных продуктов (работа с магазинами и складами).

Достижения:

Опыт работы в импорте и экспорте товаров более 3-х лет;

Налаженные личные контакты в Казахстане, России и дальнем зарубежье;

Активная позиция по закупке материалов;

Связи в логистике;

Умение построить диалог и работу как с новыми, так и действующими поставщиками;

Умение добиваться поставленных целей и отстаивать позиции фирмы;

Опыт работы с нормативно-правовыми документами ЕАЭС, ЕС и Америки;

Организация участия предприятия в международных выставках от разработки концепции до сборки стендового оборудования (авиаперелеты, заказ гостиниц, рекламное обеспечение и т.д.);

Написание и размещение статей в журнале, создание рекламных модулей, разработка каталогов продукции, наполнение сайта;

Знание 1С 7,8, оформление поставок, анализ продаж.

Навыки работы с компьютером: Windows, продвинутый пользователь интернета, владение полным пакетом Office, активный пользователь графических программ AdobePhotoshop, Acrobat XI Pro, AfterEffects, PremierPro, Illustrator, PinnacleStudio, SonyVegasPro.

Январь 2011 — май 2013

ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса»,

Павлодар

Услуги для бизнеса...

Менеджер

года - ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса»,

- организация и проведение мероприятий: выставок, семинаров, круглых столов, составление планов, программ, повесток, работа с тренерами и клиентами, составление отчетности;

Январь 2010 — январь 2011

ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса»

Казахстан

Услуги для бизнеса... Показать еще

Диспетчер

ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса», Диспетчер: - прием заявок, работа с клиентами, ведение документации, составление отчетов.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Русский- родной; Английский - свободно владею; Казахский - базовые знания; Немецкий и Китайский - базовые знания, могу переводить со словарем.

Обо мне

ДЕЛОВЫЕ ЧЕРТЫ, ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность, организаторские способности. Оптимизм, доброжелательность. Навыки проведения презентаций и деловых переговоров. Умение выстроить рабочие отношения с партнерами и клиентами. Опыт редактирования любой информации.Профессиональная стабильность, системное мышление.

Знание 1С 7,8, оформление поставок, анализ продаж.

Навыки работы с компьютером: Windows, продвинутый пользователь интернета, владение полным пакетом Office, активный пользователь графических программ

Object Oriented Analysis/Design, PremierPro, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Acrobat, 1C Software

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Русский- родной; Английский - свободно владею; Казахский - базовые знания; Немецкий и Китайский - базовые знания, могу переводить со словарем.

Высшее образование

2014

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Гуманитарно-педагогический факультет, Переводчик английского языка

2014

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Москва

Факультет Менеджмента, Менеджер по управлению проектами

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Казахский — базовые знания

Немецкий — базовые знания

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Казахстан

Разрешение на работу: Россия