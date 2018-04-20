АРМ Кассир

Web-приложение на основе технологий: PHP+AJAX, JS, MySQL, CSS (bootstrap 4)

Предназначено для продажи билетов, сувениров и любой другой продукции (услуг).

Функции:

1. Ведение справочников билетов и сувениров.

2. Ведение склада сувениров.

3. Интерфейс для продажи с возможностью оформления чека на ККМ.

4. Ведение кассы с возможностью внесения/изъятия наличных средств.