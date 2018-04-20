АРМ Кассир

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Web-приложение на основе технологий: PHP+AJAX, JS, MySQL, CSS (bootstrap 4)
Предназначено для продажи билетов, сувениров и любой другой продукции (услуг).
Функции:
1. Ведение справочников билетов и сувениров.
2. Ведение склада сувениров.
3. Интерфейс для продажи с возможностью оформления чека на ККМ.
4. Ведение кассы с возможностью внесения/изъятия наличных средств.