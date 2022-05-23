Clipky - книжная закладка

Добавлена
3 года назад
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Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Figma для интернет магазина Clipky + вёрстка страницы Landing Page. Адаптация под мобильные устройства, кроссбраузерность, посадка вёрстки на CMS Wordpress + woocommerce.

Сайт:

https://clipky.com/

Landing-page:

https://silver.clipky.com/

Специфика вёрстки:

  • Прелоадер
  • Эффекты плавного появления элементов при скролле
  • Slick слайдеры контента
  • Видеофон
  • Tab фильтр
  • Фильтр дизайна продукта
  • Калькулятор стоимости товара
  • Посадка на CMS Wordpress
  • Кастомные поля (плагин ACF)
  • Поддержка woocommerce
FigmaWooCommerceWordPress