Clipky - книжная закладка

Задача: Вёрстка всех страниц сайта по дизайн макету Figma для интернет магазина Clipky + вёрстка страницы Landing Page. Адаптация под мобильные устройства, кроссбраузерность, посадка вёрстки на CMS Wordpress + woocommerce.
Сайт:
Landing-page:
Специфика вёрстки:
- Прелоадер
- Эффекты плавного появления элементов при скролле
- Slick слайдеры контента
- Видеофон
- Tab фильтр
- Фильтр дизайна продукта
- Калькулятор стоимости товара
- Посадка на CMS Wordpress
- Кастомные поля (плагин ACF)
- Поддержка woocommerce