Доработка интернет-магазина

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Был внесен ряд доработок/исправлений в проекте интернет-магазина.
Отчет о проделанной работе по поиску и устранению недоработок:
- Добавлен новый функционал в просмотр заказа (Продажи->Заказы->Просмотр). Теперь можно выбирать галочками тот товар, который нужно печатать на квитанции. Т.е. при нажатии на 'Показать счет', в счет поподают только те позиции, которые были отмечены галочками. Цена в заказе и в счете автоматически пересчитывается без перезагрузки страницы. Выбор галочками товаров в заказе сохраняется в БД. Т.е. при последующем просмотре заказа настройки сохранятся.
- Улучшен / исправлен функционал модуля импорта товара на сайт. Если срок поставки явно не указан в прайсе(.csv, в колонке _STOCK_STATUS_ID_), ставится срок поставки, выбранный в настройках импорта (вне зависимости от количества товара на складе/у поставщика). Можно проставлять срок поставки в прайсе в графе _STOCK_STATUS_ID_ (5 - нет в наличие, 7 - в наличие и т.д. Id нужно брать из таблицы sql stock_status) Если статус товара не указан в импортируемом прайсе, ставится статус товара из настроек импорта(Включен/Выключен). Теперь обновляется "минимальное количество товара" и значение параметра "Вычитать со склада" при иморте прайса на основе выбранных настроек импорта.
- Улучшен функционал модуля импорта товара на сайт. В настройках импорта добавлена возможность выбирать поставщика из выпадающего меню. (поставщики берутся из таблицы БД supplier). Также возможно указывать id поставщика прямо в прайсе, в колонке _SUPPLIER_ID_. При импорте прайса, каждому товару присваивается значение id поставщика (поле supplier_id в таблице product). Еще расширен функционал корзины. При заказе товара, каждой еденице товара в заказе присваевается поставщик(т.е. его ID). При просмотре заказа в админке у каждого товара отображается название поставщика из БД (supplier.supplier_name)
- Сразу после оформления заказа товар из корзины убирался, но при переходе на главную только что заказанный товар появлялся в корзине вновь. Исправлено. При оформлении заказа, в сессии теперь очищается значение массива корзины. (В /catalog/model/checkout/order.php в public function confirm() добавлено unset($this->session->data['cart']) ;
- Фильтрация по атрибутам в категории работала некорректно: отображались не все результаты по выбранным параметрам.
К примеру фильтр по цене до 680р, должен выводить Alcatel OT1010D black (680р), Alcatel OT1010D night sky (670р) и Alcatel OT1010D red (670р), но не выводит. А также не работает фильтрация по другим параметрам для этих телефонов (к примеру Тип: телефон тоже не выводит). Проблема была в том, что в БД хранятся закупочные цены (без наценки), а при фильтрации по цене в запросах использовались конечные цены (с наценкой)
- При поиске товара по параметрам (используя фильтры), при выборке по срокам поставки/группировке по названию (при обновлении страницы) выбранные фильтры не сохраняюлись и нужно было заного выбирать параметры поиска. Исправлено
- Добавлена возможность изменять поставщика в карточке товара в админке. (Каталог->Товары->Изменить). Также есть возможность выбрать поставщика при добавлении товара через админку(Каталог->Товары->Добавить). При копировании товара, поставщик также сохраняется в соответствии с исходным.В OpenCart по умолчанию нет параметра товара "поставщик".
- При просмотре списка товара в категории теперь можно группировать товары по признаку наличия на складе. Можно отобразить только товары в наличии, либо только товары под заказ, а также все товары. Выбранная группировка не сбрасывается при обновлении страницы.