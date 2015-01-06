Доработка интернет-магазина

К примеру фильтр по цене до 680р, должен выводить Alcatel OT1010D black (680р), Alcatel OT1010D night sky (670р) и Alcatel OT1010D red (670р), но не выводит. А также не работает фильтрация по другим параметрам для этих телефонов (к примеру Тип: телефон тоже не выводит). Проблема была в том, что в БД хранятся закупочные цены (без наценки), а при фильтрации по цене в запросах использовались конечные цены (с наценкой)