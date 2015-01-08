HTML5 + JS валидация регистрации на WordPress

Добавлена
9 лет назад
225 просмотров
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vkusnosnami.com

  • Реализованы формы регистрации и авторизации в popup окне c использованием HTML5 + JavaScript валидацией данных
  • Реализован функционал подтверждения email при регистрации на сайте
  • Добавлена возможность использовать кириллицу в логине