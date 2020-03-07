Front-end разработка интернет-магазина Art-srub

Добавлена
4 года назад
128 просмотров
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Адаптивная верстка и логика интернет-магазина, включающая вывод сортированного каталога, поиск по товарам, подбор товара с использованием фильтров, интерактивную карту на главное и много другое.

В проекте использовались следующие технологии:

  • HTML, SCC, JavaScript
  • PUG
  • SASS(SCSS)
  • Vue.js
  • Vuetify
  • Vuex
  • Swiper.js
  • Leaflet
  • Gulp и Webpack
  • Работа с API
Полный срок выполнения работы (включая тестирование) составил 2 месяца.

Стоимость готовой работы 615$.

Готовый, работающий проект Вы можете посмотреть по ссылке: artsrub.ru

P.S. В настоящее время сайт может отличаться от прикрепленного макета, т.к. заказчик вносил свои изменения, после сдачи проекта.