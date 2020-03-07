Front-end разработка интернет-магазина Art-srub
Добавлена128 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная верстка и логика интернет-магазина, включающая вывод сортированного каталога, поиск по товарам, подбор товара с использованием фильтров, интерактивную карту на главное и много другое.
В проекте использовались следующие технологии:
- HTML, SCC, JavaScript
- PUG
- SASS(SCSS)
- Vue.js
- Vuetify
- Vuex
- Swiper.js
- Leaflet
- Gulp и Webpack
- Работа с API
Стоимость готовой работы 615$.
Готовый, работающий проект Вы можете посмотреть по ссылке: artsrub.ru
P.S. В настоящее время сайт может отличаться от прикрепленного макета, т.к. заказчик вносил свои изменения, после сдачи проекта.