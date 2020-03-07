Front-end разработка интернет-магазина Art-srub

Адаптивная верстка и логика интернет-магазина, включающая вывод сортированного каталога, поиск по товарам, подбор товара с использованием фильтров, интерактивную карту на главное и много другое.

В проекте использовались следующие технологии:

HTML, SCC, JavaScript

PUG

SASS(SCSS)

Vue.js

Vuetify

Vuex

Swiper.js

Leaflet

Gulp и Webpack

Работа с API

Полный срок выполнения работы (включая тестирование) составил

Стоимость готовой работы 615$.

Готовый, работающий проект Вы можете посмотреть по ссылке: artsrub.ru

P.S. В настоящее время сайт может отличаться от прикрепленного макета, т.к. заказчик вносил свои изменения, после сдачи проекта.