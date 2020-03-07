Front-end интернет-магазина OlenevodExport

Добавлена
4 года назад
111 просмотров
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На данный момент продолжается работа на интернет-магазином olenevod-export.ru Уже готова верстка главной страницы, реализован вывод каталога, отправка и вывод обратной связи, корзина (без возможности оплаты картой).

В проекте использовались следующие технологии:

  • HTML, SCC, JavaScript
  • PUG
  • SASS(SCSS)
  • Vue.js
  • Vuex
  • Swiper.js
  • Leaflet
  • Gulp и Webpack
  • Работа с API
На данный момент срок выполнения работы составляет 1,5 месяца.

Стоимость готовой работы 600$.

Вы можете посмотреть проект по ссылке: olenevod-export.ru

P.S. В настоящее время сайт может отличаться от прикрепленного макета, некоторые функции не работают, т.к. сайт находиться в процессе разработки.