Front-end интернет-магазина OlenevodExport

На данный момент продолжается работа на интернет-магазином olenevod-export.ru Уже готова верстка главной страницы, реализован вывод каталога, отправка и вывод обратной связи, корзина (без возможности оплаты картой).

В проекте использовались следующие технологии:

HTML, SCC, JavaScript

PUG

SASS(SCSS)

Vue.js

Vuex

Swiper.js

Leaflet

Gulp и Webpack

Работа с API

На данный момент срок выполнения работы составляет 1,5 месяца.

Стоимость готовой работы 600$.

Вы можете посмотреть проект по ссылке: olenevod-export.ru

P.S. В настоящее время сайт может отличаться от прикрепленного макета, некоторые функции не работают, т.к. сайт находиться в процессе разработки.