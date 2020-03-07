Front-end интернет-магазина OlenevodExport

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент продолжается работа на интернет-магазином olenevod-export.ru Уже готова верстка главной страницы, реализован вывод каталога, отправка и вывод обратной связи, корзина (без возможности оплаты картой).
В проекте использовались следующие технологии:
- HTML, SCC, JavaScript
- PUG
- SASS(SCSS)
- Vue.js
- Vuex
- Swiper.js
- Leaflet
- Gulp и Webpack
- Работа с API
Стоимость готовой работы 600$.
Вы можете посмотреть проект по ссылке: olenevod-export.ru
P.S. В настоящее время сайт может отличаться от прикрепленного макета, некоторые функции не работают, т.к. сайт находиться в процессе разработки.