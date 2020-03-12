Онлайн-платформа для промышленных компаний

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Обязанности:
разработка бекэнд и фронтэнд сайта Industry Hunter.
Достижения:
1) исправил код и наладил работу фильтров в разделе базы знаний на сайте;
2) разработал и внедрил новую программную архитектуру платформы, что устранило
многие баги в системе (например, отправка технических запросов компаниям могло
занимать бесконечное время, вспомогательные Yii2 компоненты в вёрстке были полностью сломаны ит.д.) и позволило работать платформе слажено;
3) сделал панель управления содержимым более удобной, понятной и болееинтерактивной;
4) сделал новую систему базы знаний, которая стала удобнее в поиске нужной статьи;
5) разделил работу фронтовой и административной части сайта;
6) наладил базу данных на сервере;
7) после моих исправлений, страницы сайта(которые загружались в течении нескольких секунд и часто подвисали) стали
загружаться мгновенно;
Применяемые навыкиYii framework, PHP, MySQL, JavaScript, Linux, Sphinx, ООП, Ajax, Базы данных, Проектирование архитектурыприложений