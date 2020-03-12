Онлайн-платформа для промышленных компаний

Обязанности:

разработка бекэнд и фронтэнд сайта Industry Hunter.

Достижения:

1) исправил код и наладил работу фильтров в разделе базы знаний на сайте;

2) разработал и внедрил новую программную архитектуру платформы, что устранило

многие баги в системе (например, отправка технических запросов компаниям могло

занимать бесконечное время, вспомогательные Yii2 компоненты в вёрстке были полностью сломаны ит.д.) и позволило работать платформе слажено;

3) сделал панель управления содержимым более удобной, понятной и болееинтерактивной;

4) сделал новую систему базы знаний, которая стала удобнее в поиске нужной статьи;

5) разделил работу фронтовой и административной части сайта;

6) наладил базу данных на сервере;

7) после моих исправлений, страницы сайта(которые загружались в течении нескольких секунд и часто подвисали) стали

загружаться мгновенно;

Применяемые навыкиYii framework, PHP, MySQL, JavaScript, Linux, Sphinx, ООП, Ajax, Базы данных, Проектирование архитектурыприложений