Платформа для бесплатных объявлений

Обязанности:

разработка бекэнд и фронтэнд сайта Купдам.

Достижения:

1) ускорил работу загрузки всех страниц сайта на 30% по тестам;

2) переработал весь код сайта и в результате Yandex ускорил индексацию страниц в несколько раз(раньше до меня было сделано так, что могли новые страницы неделями индексироваться,а после моей оптимизации стало всего пару часов);

3) полностью очистил от мусора код (около 2 000 строк кода) и базы данных;

4) добавил недостающие элементы, в том числе и дизайна;

5) ускорил работу админки, доведя её до оптимальной скорости;

6) устранил все баги в админке, которые были сделаны до меня;

7) разделил работу фронтовой и административной части сайта;

8) очистил от мусора хостинг (было около 30 Гб файлов, которые были не понятно чьи, в них был полныйхаос);

9) внедрил мобильный дизайн и вёрстку;

Применяемые навыкиPHP, Yii framework, ООП, SQL, MySQL, JavaScript, JQuery, CSS, HTML, Адаптивная верстка, Twitter Bootstrap