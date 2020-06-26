Переработка старого самописного сайта на Laravel 7

Сайт: https://spendy.co/

Проект: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/razobratysya-v-chuzhom-kode-vnesti-pravki-v-php-kod-pochinit-sajt-1043936/

Суть задачи: разобраться в функционале старого самописного сайта, починить и кое-что доделать.

Старый сайт был написан без каких либо бек-енд фреймворков, в качестве шаблонов было использовано Smarty. Данные тянулись напрямую через запросы используя mysql_* функции, без статического или синглтон обьекта базы.

Верстка Datepicker-а отдалался фронту через AJAX запрос и формировался на бек-енде.

Было принято решение перейти из старого PHP 5.6 -> 7.2 и использовать Laravel Framework 7 для более быстрой, стабильной и безопасной разработки. Плюс к этому добавляеться возможность использовать много open-source библиотек для готовых решений, чтобы не выдумивать велосипед заново.

Оригинальная верстка сохранена, весь фронт-енд упакован в несколько файлов с помощью Laravel Mix. Все стили проекта компилируються в файл app.css, а стили библиотек в vendor.css (которые всегда актуальные, так как тянуться с node_modules/). Также все оригинальные стили проекта перекомплилированые в SCSS, для удобной разработки. Скрипты JavaScript аналогично упакованы в app.js и vendor.js.

Добавление/редактирование обьектов, пагинация, фильтры (параметры обновляються в строке адреса) сделаны через AJAX, таблицы имеею фронт енд сортирование. Также сохраняються AJAX переходы между страницыми, с правильной навигацией назад. Реализирован експорт таблицы "Reports" в CSV, JSON, Excel.

В общем из старого жигуля проект превратился в новый Daewoo Lanos

(Если ещё Vue.js использовать для фронта, то была бы Tesla Model S)