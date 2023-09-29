Random Quote Machine

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
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Простое веб-приложение, которое генерирует случайные цитаты с использованием jQuery. Оно предоставляет пользователям интерактивный опыт открытия и обмена вдохновляющими цитатами.

Характеристики

  • Генерация случайных цитат: Приложение генерирует случайные цитаты по нажатию кнопки, предлагая пользователям свежую цитату при каждом клике.

  • Обмен цитатами: Пользователи могут легко делиться цитатами в социальных сетях или копировать их в буфер обмена для последующего использования.

  • Настройка: Приложение позволяет пользователям настраивать внешний вид отображения цитат, такие как размер шрифта, цвет фона и многое другое.

Используемые технологии

  • HTML: Структура и макет приложения созданы с использованием HTML.

  • CSS: используется для стилизации интерфейса приложения, включая шрифты, цвета и макет.

  • JavaScript: JavaScript, вместе с библиотекой jQuery, используется для реализации генерации случайных цитат и интерактивных функций.