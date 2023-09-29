Random Quote Machine

Генерация случайных цитат: Приложение генерирует случайные цитаты по нажатию кнопки, предлагая пользователям свежую цитату при каждом клике.

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