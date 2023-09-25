Чат приложение
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Это приложение в реальном времени создано с использованием стека MERN и обеспечивает пользователям непрерывный и интерактивный опыт общения.
Характеристики
Обмен сообщениями в реальном времени: пользователи могут общаться друг с другом в реальном времени, отправляя и получая сообщения мгновенно, без необходимости обновления страницы.
Аутентификация пользователей: приложение поддерживает регистрацию и аутентификацию пользователей, обеспечивая безопасный доступ к функционалу чата.
Групповые чаты: пользователи могут создавать или присоединяться к групповым чатам, позволяя им общаться с несколькими участниками одновременно.
История сообщений: приложение сохраняет историю предыдущих сообщений, позволяя пользователям просматривать их и прокручивать беседы.
Эмодзи и обмен медиафайлами: пользователи могут улучшить свои беседы, отправляя эмодзи и обмениваясь медиафайлами, такими как изображения или видео.
Используемые технологии
Проект построен с использованием стека MERN, который включает следующие технологии:
MongoDB: База данных NoSQL, используемая для хранения и управления информацией о пользователях, сообщениях чата и других существенных данных.
Express.js: Фреймворк веб-приложений для Node.js, который обрабатывает логику на стороне сервера и маршруты API.
React: Библиотека JavaScript для создания пользовательских интерфейсов, используемая для создания клиентской части приложения.
Node.js: Среда выполнения JavaScript, используемая для разработки серверной части и запуска сервера Express.js.
Socket.IO: Библиотека, обеспечивающая двустороннюю связь в реальном времени между сервером и клиентами, упрощая мгновенное общение.
SCSS: Препроцессор CSS, предоставляющий дополнительные функции и усовершенствования стандартного CSS, такие как переменные, вложенность и модульная организация.