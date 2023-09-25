Чат приложение

Это приложение в реальном времени создано с использованием стека MERN и обеспечивает пользователям непрерывный и интерактивный опыт общения.

Характеристики

Обмен сообщениями в реальном времени: пользователи могут общаться друг с другом в реальном времени, отправляя и получая сообщения мгновенно, без необходимости обновления страницы.

Аутентификация пользователей: приложение поддерживает регистрацию и аутентификацию пользователей, обеспечивая безопасный доступ к функционалу чата.

Групповые чаты: пользователи могут создавать или присоединяться к групповым чатам, позволяя им общаться с несколькими участниками одновременно.

История сообщений: приложение сохраняет историю предыдущих сообщений, позволяя пользователям просматривать их и прокручивать беседы.