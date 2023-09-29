Панель администратора

Веб-приложение, построенное с использованием Django, с применением Jinja2 и jQuery для создания адаптивной и удобной в использовании панели администратора. Оно использует возможности Bootstrap для улучшения визуального оформления приложения и обеспечения современного и последовательного пользовательского интерфейса.



Характеристики

Управление пользователями: Приложение предоставляет функциональность для управления учетными записями пользователей, включая регистрацию, вход и сброс пароля.

Обзор панели: Панель предлагает обзор ключевых метрик и статистики, предоставляя администраторам представление о производительности системы.

Визуализация данных: Приложение включает диаграммы и графику для визуального представления данных, что облегчает их понимание и анализ.

CRUD-операции: Администраторы могут выполнять операции CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) для различных сущностей данных, таких как пользователи, продукты, заказы и т. д.

Используемые технологии

Проект панели администратора Django Bootstrap использует следующие технологии: