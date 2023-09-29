Панель администратора

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
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Веб-приложение, построенное с использованием Django, с применением Jinja2 и jQuery для создания адаптивной и удобной в использовании панели администратора. Оно использует возможности Bootstrap для улучшения визуального оформления приложения и обеспечения современного и последовательного пользовательского интерфейса.

Характеристики

  • Управление пользователями: Приложение предоставляет функциональность для управления учетными записями пользователей, включая регистрацию, вход и сброс пароля.

  • Обзор панели: Панель предлагает обзор ключевых метрик и статистики, предоставляя администраторам представление о производительности системы.

  • Визуализация данных: Приложение включает диаграммы и графику для визуального представления данных, что облегчает их понимание и анализ.

  • CRUD-операции: Администраторы могут выполнять операции CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) для различных сущностей данных, таких как пользователи, продукты, заказы и т. д.

Используемые технологии

Проект панели администратора Django Bootstrap использует следующие технологии:

  • Django: высокоуровневая веб-фреймворк на Python, который предоставляет чистый и эффективный способ создания веб-приложений.

  • Jinja2: движок шаблонов для Python, используемый для создания динамических HTML-шаблонов.

  • jQuery: быстрая, компактная и функционально насыщенная библиотека JavaScript, упрощающая обход и манипулирование HTML-документами.

  • Bootstrap: популярный HTML-, CSS- и JavaScript-фреймворк, который предоставляет заранее разработанные компоненты и адаптивные макеты, позволяя быстро и последовательно разрабатывать веб-приложения.