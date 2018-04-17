Телеграм бот, интегрированный с AmoCRM

Добавлена
6 лет назад
193 просмотра
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@MiningPrice_bot

Технологии:

  • Python3,
  • Flask - сервер,
  • telebot - API привязки,
  • openpyxl - загрузка,
  • AmoCRM API - выгрузка.
  • Google Sheet API - выгрузка (в прошлом).
Описание:

Бот ищет товары по запросу к БД(excel таблица), возвращает пользователю список найденных товаров. Список построен на inline

кнопках, формат вывода придуман мной. Каждый пользователь заносится в

БД(Google Sheet) с помощью API методов и история его запросов

сохраняется.