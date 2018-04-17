Телеграм бот, интегрированный с AmoCRM

@MiningPrice_bot

Технологии:

Python3,

Flask - сервер,

telebot - API привязки,

openpyxl - загрузка,

AmoCRM API - выгрузка.

Google Sheet API - выгрузка (в прошлом).

Бот ищет товары по запросу к БД(excel таблица), возвращает пользователю список найденных товаров. Список построен на inline

кнопках, формат вывода придуман мной. Каждый пользователь заносится в

БД(Google Sheet) с помощью API методов и история его запросов

сохраняется.