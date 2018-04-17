Телеграм бот, интегрированный с AmoCRM

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Технологии:
- Python3,
- Flask - сервер,
- telebot - API привязки,
- openpyxl - загрузка,
- AmoCRM API - выгрузка.
- Google Sheet API - выгрузка (в прошлом).
Бот ищет товары по запросу к БД(excel таблица), возвращает пользователю список найденных товаров. Список построен на inline
кнопках, формат вывода придуман мной. Каждый пользователь заносится в
БД(Google Sheet) с помощью API методов и история его запросов
сохраняется.