Нужно сделать баннер и логотип для сайта, сделанного на конструкторе nethouse.ru. Размеры баннера и описание есть. Также есть примеры готовых сайтов на этом конструкторе.
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- Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Нужна верстка и адаптация PSD макета на WordPress. Основные требования: адаптивная верстка, сайт должен корректно отображаться на большинстве устройств от смартфона до пк. ТЗ предоставлю исполнителю. Жду заявки с указанием срока и стоимости.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн лэндинга. Тематика - детские карнавальные костюмы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать дизайн лэндинга+вёрстку. Тематика - строительные услуги (ремонт помещений "под ключ"). В дальнейшем планируем делать лэндинги по другим направлениям компании, их много. Заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Жду предложений: условия, цена, сроки, портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
9 лет назад
Ирина отличный заказчик! Приятно работать с таким человеком) Четкое ТЗ, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству )
Ответный отзыв
Ника, спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)) Рекомендую как отличного исполнителя!
$100
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо, Ирина, за оценку работы и приятное сотрудничество! Получила большое удовольствие от выполнения проекта. Быстро, четко, ясные пожелания и моментальная оплата. Наиприятнейшее впечатление от общения с Ириной! Рекомендую как надежного заказчика! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
У этой девушки потрясающий вкус! Мои пожелания были размытыми и основывались больше на эмоциях - никакой конкретики. Как Нике удалось меня понять - загадка! Дизайн получился лёгким и уютным - как раз то что нужно. Ника, спасибо!
$160
10 баллов
10 лет назад
Ирина показала себя как отличный заказчик. Четкое ТЗ, приятное общение и моментальная оплата! Рекомендую всем! И естественно сам продолжаю сотрудничать!
Ответный отзыв
Дима, продолжаем с тобой работать)) Рекомендую как ответственного исполнителя и позитивного молодого человека!