--irina--

Ирина --irina--

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка Landing Page.

    $50

    Нужна верстка и адаптация PSD макета на WordPress. Основные требования: адаптивная верстка, сайт должен корректно отображаться на большинстве устройств от смартфона до пк. ТЗ предоставлю исполнителю. Жду заявки с указанием срока и стоимости.

    WordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн лэндинга+вёстка

    Нужно сделать дизайн лэндинга+вёрстку. Тематика - строительные услуги (ремонт помещений "под ключ"). В дальнейшем планируем делать лэндинги по другим направлениям компании, их много. Заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Жду предложений: условия, цена, сроки, портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Dezimona
Ника 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
49 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать баннер и логотип для сайта.
Ирина отличный заказчик! Приятно работать с таким человеком) Четкое ТЗ, мгновенная оплата! Рекомендую к сотрудничеству )
Ника, спасибо за работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)) Рекомендую как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Dezimona
Ника 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
49 отзывов
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лэндинга.
Большое спасибо, Ирина, за оценку работы и приятное сотрудничество! Получила большое удовольствие от выполнения проекта. Быстро, четко, ясные пожелания и моментальная оплата. Наиприятнейшее впечатление от общения с Ириной! Рекомендую как надежного заказчика! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
У этой девушки потрясающий вкус! Мои пожелания были размытыми и основывались больше на эмоциях - никакой конкретики. Как Нике удалось меня понять - загадка! Дизайн получился лёгким и уютным - как раз то что нужно. Ника, спасибо!
Ответный отзыв
weblanding2014
Дмитрий 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
30 отзывов(-7)
$160
10 баллов
10 лет назад
Дизайн лэндинга+вёстка
Ирина показала себя как отличный заказчик. Четкое ТЗ, приятное общение и моментальная оплата! Рекомендую всем! И естественно сам продолжаю сотрудничать!
Дима, продолжаем с тобой работать)) Рекомендую как ответственного исполнителя и позитивного молодого человека!
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