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Образование: высшее оконченное:

2002 – 2008 - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, специальность: «Дизайн архитектурной среды», квалификация – архитектор - дизайнер;

Доп. образование: (2001-2002) - курсы по изучению «C++Builder», Металлургическая Академия.

Опыт работы: 2012 - 2012 – дизайнером Ра-Ривьера

(Баннеры, вывески, плакаты, буклеты и т.п.);

2009 – 2011 - архитектор Aqua Building & Project

(проекты домов на воде);

2008 – 2009 - архитектор-визуализатор Zadoya & Ar.Co. GROUP

(проекты, концепты, макеты, инфо –стенды);

Достигнутые результаты:

Навыки: - знание языков: английский (intermediate), болгарский (разговорный), украинский (разговорный).

- владение ПК , CorelDraw, Corel Painter, Photoshop, 3Ds max,V_ray, Rayfier Tool, Treestorn, Archicad, Adobe Primera и т.п.,

навыки рисования от руки;

- наличие водительского удостоверения категории «B»;

- опыт работы с оргтехникой, планшетами и спецтехникой.

Работы фрилансером:

Работы с 2D:

- Меню для кафе и ресторанов и т.п.(клиб «Капишон»; ресторан «Панчо-Вилла»; кафе «СМАК».);

- Буклеты, плакаты, афиши, баннеры, визитки и т.п.

для частных лиц;

- Разработка логотипов;

-Доработка и обработка изображений для всевозможного дальнейшего применения;

-Дизайн упаковки муз.диска (для частных лиц);

- Разработка стерео – варио рекламной продукции.

Работы с ЗD графикой анимацией:

- Паук “Черная Вдова:

концепт, создал 3D-ного персонажа, вшил кости (скелет), анимировал его;

- Рекламный Ролик (флеш):

концепт, создание ЗD сцены, анимация объектов + спец эффекты, склейка в видео ролик;

- Пром зона “УГМК“:

концепт, спроектировал, визуализировал, арх. чертежи;

- Дебаркадер (дом на воде) “Zubilo”:

концепт, спроектировал, визуализировал арх. Чертежи;

- Кафе на воде:

визуализировал арх. чертежи;

- Экстерьер частного дом по ул.Шпиндяка 5а:

множество вариантов фасада здания;

- Интерьер квартиры на ул. Болгарская, 20:

концепт, визуализация интерьер, авторский надзор, раб. чертежи;

- Интерьер кафе:

прорисовка, визуализация нескольких вариантов, арх. чертежи;

- Интерьер частного дома в с. Новая Александровка:

концепт, спроектировал, визуализировал арх. чертежи (2-й этаж);

- Частный дом по ул. Победителей, 13:

концепт интерьер, арх чертежи.

- замена к.п., замена, ремонт двигателя;

- реставрация бамперов;

- реставрация радиатора;

- разработка эскиза, макета под рестайлинг, аэрография,

покраска/поклейка.

Личные качества: ответственный, коммуникабельный, целеустремленный, стрессоустойчивый.