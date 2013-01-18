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Образование: высшее оконченное:
2002 – 2008 - Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, специальность: «Дизайн архитектурной среды», квалификация – архитектор - дизайнер;
Доп. образование: (2001-2002) - курсы по изучению «C++Builder», Металлургическая Академия.
Опыт работы: 2012 - 2012 – дизайнером Ра-Ривьера
(Баннеры, вывески, плакаты, буклеты и т.п.);
2009 – 2011 - архитектор Aqua Building & Project
(проекты домов на воде);
2008 – 2009 - архитектор-визуализатор Zadoya & Ar.Co. GROUP
(проекты, концепты, макеты, инфо –стенды);
Достигнутые результаты:
Навыки: - знание языков: английский (intermediate), болгарский (разговорный), украинский (разговорный).
- владение ПК , CorelDraw, Corel Painter, Photoshop, 3Ds max,V_ray, Rayfier Tool, Treestorn, Archicad, Adobe Primera и т.п.,
навыки рисования от руки;
- наличие водительского удостоверения категории «B»;
- опыт работы с оргтехникой, планшетами и спецтехникой.
Работы фрилансером:
Работы с 2D:
- Меню для кафе и ресторанов и т.п.(клиб «Капишон»; ресторан «Панчо-Вилла»; кафе «СМАК».);
- Буклеты, плакаты, афиши, баннеры, визитки и т.п.
для частных лиц;
- Разработка логотипов;
-Доработка и обработка изображений для всевозможного дальнейшего применения;
-Дизайн упаковки муз.диска (для частных лиц);
- Разработка стерео – варио рекламной продукции.
Работы с ЗD графикой анимацией:
- Паук “Черная Вдова:
концепт, создал 3D-ного персонажа, вшил кости (скелет), анимировал его;
- Рекламный Ролик (флеш):
концепт, создание ЗD сцены, анимация объектов + спец эффекты, склейка в видео ролик;
- Пром зона “УГМК“:
концепт, спроектировал, визуализировал, арх. чертежи;
- Дебаркадер (дом на воде) “Zubilo”:
концепт, спроектировал, визуализировал арх. Чертежи;
- Кафе на воде:
визуализировал арх. чертежи;
- Экстерьер частного дом по ул.Шпиндяка 5а:
множество вариантов фасада здания;
- Интерьер квартиры на ул. Болгарская, 20:
концепт, визуализация интерьер, авторский надзор, раб. чертежи;
- Интерьер кафе:
прорисовка, визуализация нескольких вариантов, арх. чертежи;
- Интерьер частного дома в с. Новая Александровка:
концепт, спроектировал, визуализировал арх. чертежи (2-й этаж);
- Частный дом по ул. Победителей, 13:
концепт интерьер, арх чертежи.
- замена к.п., замена, ремонт двигателя;
- реставрация бамперов;
- реставрация радиатора;
- разработка эскиза, макета под рестайлинг, аэрография,
покраска/поклейка.
Личные качества: ответственный, коммуникабельный, целеустремленный, стрессоустойчивый.
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