Ищу партнера программиста для создания и продвижения интернет магазина, на взаимовыгодных условиях. Тематика магазина будет кулинария с продажей ножей и аксессуаров. Желательно Украина, предпочтение Киев. Более подробное описание пожеланий в ходе обсуждения.
- $100Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Сайт-галерея технические требования: 1. Открытие сайта. Загружается красивая картина, по центру которой будет надпись вход, нажав на которую попадаем на главную страницу. 2. Главная страница: - Вверху тонкая шапка с красивой надписью или логотипом. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требования: 1. Работа с предложениями по недвижимости - анализировать предложения, поиск предложений по базе, поиск клиентов по базе, редактирование, распечатать, отправка по электронке. 2. Работа с клиентами - анализ заявок на наличие предложений ...Базы данных13 заявокЗакрыт14 лет назад