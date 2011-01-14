Ищу партнера программиста для создания и продвижения интернет магазина, на взаимовыгодных условиях. Тематика магазина будет кулинария с продажей ножей и аксессуаров. Желательно Украина, предпочтение Киев. Более подробное описание пожеланий в ходе обсуждения.