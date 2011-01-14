122334

Иван 122334

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет магазин

    $100

    Ищу партнера программиста для создания и продвижения интернет магазина, на взаимовыгодных условиях. Тематика магазина будет кулинария с продажей ножей и аксессуаров. Желательно Украина, предпочтение Киев. Более подробное описание пожеланий в ходе обсуждения.

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт-галерею.

    $100

    Сайт-галерея технические требования: 1. Открытие сайта. Загружается красивая картина, по центру которой будет надпись вход, нажав на которую попадаем на главную страницу. 2. Главная страница: - Вверху тонкая шапка с красивой надписью или логотипом. ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • База данных недвижимости

    $50

    Требования: 1. Работа с предложениями по недвижимости - анализировать предложения, поиск предложений по базе, поиск клиентов по базе, редактирование, распечатать, отправка по электронке. 2. Работа с клиентами - анализ заявок на наличие предложений ...

    Базы данных13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад