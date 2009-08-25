A590

Антон A590

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$65
10 баллов
11 лет назад
Парсер яндекс расписания
Четкое ТЗ, вежливое общение, лояльность в приеме проекта - было приятно сотрудничать с Антоном.
4+
Ответный отзыв
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Парсер статистики сайтов .
Детальное ТЗ, лояльность в приеме проекта, своевременная оплата. Антон хороший заказчик. Рекомендую.
Работа выполнена в полном объеме.
Ответный отзыв