Нужно написать плагин captcha для Wordpress. Принцип работы: Пользователь видит объект на img и вводит его название Подробное ТЗ см. прикрепленный файл. От кандидата: Сроки ...
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- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно написать парсер который по крону будет парсит статистику сайтов с ресурса liveinternet.ru. Принцип работы: Скрипт берет данные(логин/пароль) с тхт файла, по ним парсит статистику сайтов (количество посетителей, просмотров на данный момент и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно создать парсер rasp.yandex.ua Принцип работы: Загружаю txt файл со списком городов, указываю вид транспорта самолёт, автобус и т.д. на выходе получаю Excel.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать обзор сайта на тему вконтакте.ру, обзор нескольких программ для сайта. От Вас: 1.Цена за 1000символов без пробелов 2.Отзывы. 3.Сроки заказа на 10 000 символов.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$65
10 баллов
11 лет назад
Четкое ТЗ, вежливое общение, лояльность в приеме проекта - было приятно сотрудничать с Антоном.
$40
10 баллов
11 лет назад
Детальное ТЗ, лояльность в приеме проекта, своевременная оплата. Антон хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работа выполнена в полном объеме.