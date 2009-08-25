Нужно написать парсер который по крону будет парсит статистику сайтов с ресурса liveinternet.ru. Принцип работы: Скрипт берет данные(логин/пароль) с тхт файла, по ним парсит статистику сайтов (количество посетителей, просмотров на данный момент и ...