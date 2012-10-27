Ajon_rus

Евгений Ajon_rus

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Написание пятнашек на JS

    Задача: Скрипту передаётся dom адрес изображения, размеры поля пятнашек, размеры дива с пятнашками, количество итераций Скрипт разбивает картинку на маленькие (в соответствие с настройкой размеры поля пятнашек) Отображает пятнашки на экран (в див размером переданным в настройках) Делает смещение ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется Python разработчик на постоянку.

    Молодая семья ищет на постоянную работу сына, понимающего и разбирающегося в програмирование на Python. Требований два: увлеченность программированием и увлеченность интернет маркетингом. Рассматриваем разные уровни подготовки программиста, соответственно зарплата будет от Вашего уровня.

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Довести WP до ума

    Есть блог http://www.baba-tanya.spb.ru/blog/ На нем очень много косяков по верстке, нужно его причесать и довести до ума. Интересует разовая работа. Подробное ТЗ будет формироваться с исполнителем.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание карты на flash

    Нужно создать заставку как на сайте ввв.belaya{тире}ptica.ру (чтобы поиском не находилось). Будет другой логотип и другие регионы. Принцип такой же. Прошу цены и сроки.

    Flash
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад