Задача: Скрипту передаётся dom адрес изображения, размеры поля пятнашек, размеры дива с пятнашками, количество итераций Скрипт разбивает картинку на маленькие (в соответствие с настройкой размеры поля пятнашек) Отображает пятнашки на экран (в див размером переданным в настройках) Делает смещение ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Молодая семья ищет на постоянную работу сына, понимающего и разбирающегося в програмирование на Python. Требований два: увлеченность программированием и увлеченность интернет маркетингом. Рассматриваем разные уровни подготовки программиста, соответственно зарплата будет от Вашего уровня.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть блог http://www.baba-tanya.spb.ru/blog/ На нем очень много косяков по верстке, нужно его причесать и довести до ума. Интересует разовая работа. Подробное ТЗ будет формироваться с исполнителем.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать заставку как на сайте ввв.belaya{тире}ptica.ру (чтобы поиском не находилось). Будет другой логотип и другие регионы. Принцип такой же. Прошу цены и сроки.Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад