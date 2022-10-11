Копирайтер/Рерайтер/Переводчик с английского
Копирайтер/Рерайтер/Переводчик с английского. Опыт работы рерайтером на других биржах. Грамотна, исполнительна, с большим словарным запасом. Уровень владения английским: B1.
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Интересный опыт.
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга