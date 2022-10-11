AkiraShi

Мария AkiraShi

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер/Рерайтер/Переводчик с английского

Копирайтер/Рерайтер/Переводчик с английского. Опыт работы рерайтером на других биржах. Грамотна, исполнительна, с большим словарным запасом. Уровень владения английским: B1.

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Отзывы заказчиков

Mar4ell0
Марк 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сценарий на 10 страниц
Fine
Интересный опыт.
Ответный отзыв
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга