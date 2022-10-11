составьте сценарий на 10-13 страниц, в соответствии с правилами написания сценариев (язык: ang) на тему: одиночка, который укрылся в горах, отрезал от цивилизации, и теперь в результате какого-то события (вашего вопроса) он должен вернуться к цивилизации и друзьям, с которыми он разорвал контакт. Это может быть часть истории, а не целая история. Важные моменты: кто герой, чего он хочет, какова его мотивация, кто или что его антагонист.