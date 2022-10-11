Сценарий на 10 страниц

$15
  1. Биржа фриланса
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Завершен13 заявок430 просмотров

составьте сценарий на 10-13 страниц, в соответствии с правилами написания сценариев (язык: ang) на тему: одиночка, который укрылся в горах, отрезал от цивилизации, и теперь в результате какого-то события (вашего вопроса) он должен вернуться к цивилизации и друзьям, с которыми он разорвал контакт. Это может быть часть истории, а не целая история. Важные моменты: кто герой, чего он хочет, какова его мотивация, кто или что его антагонист.

3 года назад
Mar4ell0
Марк 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AkiraShi
Мария 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$15
11 дней
Escrow
Fine
Интересный опыт.

Заявки фрилансеров

AkiraShi
Мария 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
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13 часов назад
529 отзывов
3 года назад
#1
Сценарии
Виталий
 
37 лет
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3 года назад
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59 лет
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2 года назад
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Николай
 
28 лет
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Был
2 года назад
3 года назад

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