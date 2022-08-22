Для сайта бетона придумали персонажа и сделали видео https://disk.yandex.ru/i/ZBptcjUxwaZW2A

Хотим продолжить идею хулиганистого мальчика.

Иллюстратор есть, ищу сценариста с чувством юмора.

Для каждой страницы товара (бетоны и аренда спецтехники) разработать иллюстрацию применения товара и мальчишку в этом сценарии, чтобы он хулиганил. Иллюстрации будут статичные. Анимация останется только на главной странице. Таким образом, нужен сценарий статичной картинки.

Например, бетон М150 предназначен для отмосток. В иллюстрации будет залитая отмостка и /нужно придумать сценарий с мальчиком/.

По каждому товару я дам информацию про назначение и применение.

Нужно придумать сценарии с мальчишкой.

Всего 13 шт. иллюстраций.

Каждый сценарий обсуждаем (если будет необходимо) вместе.

Результат — вордовский док с описанием сценария.