Требуется разработка сценария для интерактивного шоу, который должен быть интересным, цепляющим и запоминающимся. Необходимо учесть элементы взаимодействия с аудиторией для создания увлекательного опыта. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи в структуре сценария.
Сценарий для 13 иллюстраций
Для сайта бетона придумали персонажа и сделали видео https://disk.yandex.ru/i/ZBptcjUxwaZW2A
Хотим продолжить идею хулиганистого мальчика.
Иллюстратор есть, ищу сценариста с чувством юмора.
Для каждой страницы товара (бетоны и аренда спецтехники) разработать иллюстрацию применения товара и мальчишку в этом сценарии, чтобы он хулиганил. Иллюстрации будут статичные. Анимация останется только на главной странице. Таким образом, нужен сценарий статичной картинки.
Например, бетон М150 предназначен для отмосток. В иллюстрации будет залитая отмостка и /нужно придумать сценарий с мальчиком/.
По каждому товару я дам информацию про назначение и применение.
Нужно придумать сценарии с мальчишкой.
Всего 13 шт. иллюстраций.
Каждый сценарий обсуждаем (если будет необходимо) вместе.
Результат — вордовский док с описанием сценария.
Заявки фрилансеров
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