Написание сценария, полный метр

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Закрыт10 заявок401 просмотр

Ищу сценариста. Для начала нужно будет прочитать книгу, далее обговариваем все моменты, добавляем своё, редактируем. Тема - Освенцим, драма. 

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