Сценарист для YouTube видеороликов

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Закрыт15 заявок675 просмотров

Ищем человека с навыками сценариста для YouTube видеороликов, фильмы и сериалы по типу Марвел/Дс, Пацаны, Лучше звоните солу, и проекты от Нетфликса. Сценария должно хватать на 10 мин видеоролика.

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