Требуется сценарист для создания сценариев на 10 минут для YouTube-видеороликов о фильмах и сериалах, включая киновселенную Marvel, проекты Netflix и аналогичные. Необходимы навыки написания интересных и engaging текстов, соответствующих стилю популярных сериалов.
Помощь в создании сценарии
Нужно помочь в создании сценария для анимационного мультфильма
ТЗ скину исполнителю
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