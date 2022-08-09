Требуется сценарист для написания сценария бизнес-шоу на YouTube. Ищем профессионала с опытом работы на телевидении или в YouTube проектах. Необходимо создать engaging контент, который заинтересует зрителей и будет соответствовать тематике шоу.
Нужно помочь со сценарием
Мне нужно помощь со сценарием к мультфильму.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разработать фразы для дейтинга на английском языке. Необходимо подготовить сценарии чатов. Срок выполнения задания - 24 часа.Завершен3 года назад
- $10
Разработайте продающий сценарий для динамичного рекламного видео ролика о Under Eye Patches. Сценарий должен быть объемом 3000 символов и ориентирован на женщин 35+, акцентируя внимание на ЗОЖ и уходе за собой. Важно создать привлекательное и вдохновляющее содержание, которое подчеркнет преимущества продукта.Завершен3 года назад
Требуется психолог для разработки 3 тестов, позволяющих определить профессиональную пригодность и компетенции няни для работы с детьми дошкольного возраста, начальных классов и старших классов. Тесты должны занимать 30-40 минут и помочь выявить уровень тревожности, агрессивности, эмоционально-волевых качеств, а также симпатию и любовь к детям.Сценарии6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сценарист для создания сценариев YouTube видеороликов в жанре фильмов и сериалов, похожих на Марвел, ДС, Пацаны и проекты от Нетфликса. Сценарий должен быть рассчитан на 10 минут видеоматериала. Идеальный кандидат имеет опыт написания сценариев и хорошо разбирается в современных трендах.Сценарии15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в создании сценария для анимационного мультфильма. Исполнитель получит техническое задание для дальнейшей работы. Ожидается проработка сюжета и структурирование сцен.Сценарии16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сценарист для создания сценариев на 10 минут для YouTube-видеороликов о фильмах и сериалах, включая киновселенную Marvel, проекты Netflix и аналогичные. Необходимы навыки написания интересных и engaging текстов, соответствующих стилю популярных сериалов.Сценарии13 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется сценарист для написания сценария интимного фильма. Необходим креативный подход, проработка персонажей и сюжета. Ожидается оригинальность и внимание к деталям.Сценарии18 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима идея и сценарий для 1 минутного рекламного ролика. Ожидается креативный подход и четкое описание ключевых моментов, которые должны быть отражены в видео.Завершен3 года назад