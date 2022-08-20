Написать фразы для дейтинга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Завершен1 заявка527 просмотров

Задание:

Необходимо написать чаты для дейтинга на английском.

Срок:

24 часа

3 года назад
rotbek
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jthdiyyyy
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Не совсем необходимый профиль человека.
Почему?

Заявки фрилансеров

jthdiyyyy
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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