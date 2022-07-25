Необходим психолог, который сможет составить 3 теста на 30-40 мин, позволяющие определить профессиональную пригодность и компетенции няни для работы с детьми дошкольного возраста , начальных классов и старших классов ( 10 + лет ).

Результаты данных тестов будут интерпретироваться психологом для выявления уровня тревожности, агрессивности, эмоционально-волевых качеств, симпатии и любви к детям.