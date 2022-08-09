Написание сценариев для Ютуб

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Закрыт12 заявок391 просмотр

Писать сценарии для Ютуб проекта, видео, делать рерайт, транскрибацию. Тематика канала: мотивация, правила жизни известных и успешных людей. Сценарии на русском, до 4тыс ЗБП. В поиске специалиста из Украины.

3 года назад
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