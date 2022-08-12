Написать сценарий для YouTube

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Закрыт6 заявок482 просмотра

Доброго времени суток.

Ищу человека кто готов писать сценарии для нового проекта на ютуб. 

Тематика видеороликов - история.

Сценарий должен быть прописан на 30-60 минут реального времени.

История должна быть правдивая и к ним хочу видеть реальные факты и источники

3 года назад
timafei
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