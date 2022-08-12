Написать сценарий для детского ролика

Требуется написать 3 сценария для детского канала на YouTube в формате "история" под конкретные локации

1. Разворачивающаяся в сценариях история не должна превышать 6-10 минут реального времени

2. Не нужно дословно прописывать, что ребенок будет говорить в кадре

3. Нужно прописать основную концепцию, роли, действия и что должно происходить

4. Важно учитывать, что ребенку 10 лет и совсем "детские" истории не подойдут