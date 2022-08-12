Требуется креативный сторисмайкер для разработки сценариев сторис, направленных на прогрев аудитории перед запуском курса по отношениям. Идеи должны быть оригинальными и привлекательными для целевой аудитории блогера.
Написать сценарий для детского ролика
Требуется написать 3 сценария для детского канала на YouTube в формате "история" под конкретные локации
1. Разворачивающаяся в сценариях история не должна превышать 6-10 минут реального времени
2. Не нужно дословно прописывать, что ребенок будет говорить в кадре
3. Нужно прописать основную концепцию, роли, действия и что должно происходить
4. Важно учитывать, что ребенку 10 лет и совсем "детские" истории не подойдут
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