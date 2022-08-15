Нужно написать техническое задание по разработке сайта и crm

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт2 заявки323 просмотра

Необходимо написать техническое задание для разработчиков с описание страничек и функционала. Что бы было четкое понимание где и что будет располагаться и как работать. От разработчика нужно разработать веб-сервис для агентств недвижимости, то есть сайт на котором можно выбрать тариф и арендовать crm, а так же нужно разработать многофункциональную crm (например на Laravel или yii) с базой объектов и клиентов, интеграциями, автовыгрузкой объявлений на свой сайт и доски объявлений - ДомКлик, ИРР, AVITO, CIAN, AFY, Яндекс, gdeetotdom, и др. и т.д

LaravelYii
3 года назад
n-tambov
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

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