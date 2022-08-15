Требуется сценарист для написания сценария на 30-60 минут для YouTube-проекта на тему истории. Сценарий должен включать реальные факты и источники. Ищем профессионала, способного создать увлекательный и информативный контент.
Нужно написать техническое задание по разработке сайта и crm
Необходимо написать техническое задание для разработчиков с описание страничек и функционала. Что бы было четкое понимание где и что будет располагаться и как работать. От разработчика нужно разработать веб-сервис для агентств недвижимости, то есть сайт на котором можно выбрать тариф и арендовать crm, а так же нужно разработать многофункциональную crm (например на Laravel или yii) с базой объектов и клиентов, интеграциями, автовыгрузкой объявлений на свой сайт и доски объявлений - ДомКлик, ИРР, AVITO, CIAN, AFY, Яндекс, gdeetotdom, и др. и т.д
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