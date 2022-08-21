Необходимо подготовить техническое задание для разработчиков по созданию веб-сервиса для агентств недвижимости. В задании должно быть четкое описание страниц, функционала, а также требований к многофункциональной CRM с интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы. Используемые технологии: Laravel или yii.