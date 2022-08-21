Написать сценарий интерактивного шоу

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт9 заявок317 просмотров

Нужно написать сценарий для интерактивного шоу , сценарий должен быть интересным, цепляющим. Запоминающимся, 

3 года назад
guest_166110995416
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Егор
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Любовь
 
59 лет
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Влад
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 отзывов
3 года назад
Альбина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
529 отзывов
3 года назад
#1
Сценарии
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен человек для написания сценариев для видео (игры)

    $10

    Требуется сценарист для создания сценариев для Ютуб канала, посвященного видеоиграм. Основное внимание уделяется новостному стилю текста. Идеальный кандидат должен иметь опыт в написании сценариев и быть в курсе событий в мире игр.

    Сценарии20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно написать техническое задание по разработке сайта и crm

    $30

    Необходимо подготовить техническое задание для разработчиков по созданию веб-сервиса для агентств недвижимости. В задании должно быть четкое описание страниц, функционала, а также требований к многофункциональной CRM с интеграциями и автовыгрузкой объявлений на различные платформы. Используемые технологии: Laravel или yii.

    LaravelYii
    Сценарии2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сценарий для YouTube

    Требуется сценарист для написания сценария на 30-60 минут для YouTube-проекта на тему истории. Сценарий должен включать реальные факты и источники. Ищем профессионала, способного создать увлекательный и информативный контент.

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сторисмайкер/сценарист

    Требуется креативный сторисмайкер для разработки сценариев сторис, направленных на прогрев аудитории перед запуском курса по отношениям. Идеи должны быть оригинальными и привлекательными для целевой аудитории блогера.

    Сценарии8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сценарий для детского ролика

    $20

    Требуется разработать 3 сценария для детского канала на YouTube в формате 'история'. Сценарии должны быть рассчитаны на 6-10 минут, с учетом конкретных локаций и основных концепций. Необходимо прописать роли, действия и ключевые моменты, избегая детских сюжетов для 10-летних детей.

    Сценарии11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание сценария, полный метр

    Ищется сценарист для написания сценария полного метра на тему Освенцима. Задача включает чтение книги, обговорку деталей, добавление и редактирование материалов. Жанр - драма.

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание сценариев для Ютуб

    Требуется автор для написания сценариев для Ютуб проекта, посвященного мотивации и правилам жизни успешных людей. Необходимы рерайт и транскрибация текстов на русском языке. Объем — до 4000 знаков без пробелов. Ищем специалиста из Украины.

    Сценарии12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно помочь со сценарием

    Требуется помощь в создании сценария для мультфильма. Ищется креативный фрилансер, способный предложить оригинальные идеи и развить концепцию. Ожидается профессиональный подход и интересные сюжетные повороты.

    Сценарии20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сценарий для видео на YouTube

    Требуется сценарист для написания сценария бизнес-шоу на YouTube. Ищем профессионала с опытом работы на телевидении или в YouTube проектах. Необходимо создать engaging контент, который заинтересует зрителей и будет соответствовать тематике шоу.

    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать фразы для дейтинга

    $10

    Требуется разработать фразы для дейтинга на английском языке. Необходимо подготовить сценарии чатов. Срок выполнения задания - 24 часа.

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад