Разработать сценарий для домашнего кукольного театра с участием куклы Хаги Ваги. Сценарий должен быть предназначен для детей от 6 лет и включать музыкальное сопровождение с указанием названий треков.
Сценарист/сторис майкер
Поиск креативного сценариста или сторис майкера для запуска школы отношений. Нужно развернуть контент план на сторис.
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