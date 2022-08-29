Сценарий для кукольного спектакля

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Закрыт10 заявок313 просмотров

Нужен  сценарий для небольшого домашнего кукольного театра с участием куклы Хаги Ваги. Для детей от 6 лет. В сценарии должно быть музыкальное сопровождение с указанием названий треков. 

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Сценарии
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