Необходимо разработать стили и дизайн для сайта konsensus.com.ua. Ожидается создание уникального и привлекательного визуального оформления, соответствующего тематике сайта.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется установить SSL сертификат для обеспечения безопасности сайта. Необходима настройка и конфигурация сертификата на сервере для защиты данных пользователей.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется установка SSL сертификата для обеспечения безопасного соединения на сервере. Необходима настройка системного администрирования для корректной работы сертификата.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется ремонт дополнения Новой Почты ME (My Edition) для OpenCart 23. Проблемы: некорректный выбор населенных пунктов и сбои при доставке. Нужно исправить ошибки и обеспечить стабильную работу дополнения с корректным отображением регионов и населенных пунктов.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в решении проблемы с выгрузкой изображений нового товара из 1С в Opencart 23 после переноса на другие сервера. В процессе обмена старые картинки выгружаются, но новые изображения не проходят, возникает ошибка на стороне сервера. Необходимо разобраться с настройками и доступом к файлам.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад