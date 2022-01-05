Требуется помощь в решении проблемы с выгрузкой изображений нового товара из 1С в Opencart 23 после переноса на другие сервера. В процессе обмена старые картинки выгружаются, но новые изображения не проходят, возникает ошибка на стороне сервера. Необходимо разобраться с настройками и доступом к файлам.