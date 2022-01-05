Aleks_OD

Александр Aleks_OD

 
52 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн сайта konsensus.com.ua

    Необходимо разработать стили и дизайн для сайта konsensus.com.ua. Ожидается создание уникального и привлекательного визуального оформления, соответствующего тематике сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart23 дополнение НоваяПочта

    Требуется ремонт дополнения Новой Почты ME (My Edition) для OpenCart 23. Проблемы: некорректный выбор населенных пунктов и сбои при доставке. Нужно исправить ошибки и обеспечить стабильную работу дополнения с корректным отображением регионов и населенных пунктов.

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ошибка при выгрузке изображений 1С - Opencart 23

    Требуется помощь в решении проблемы с выгрузкой изображений нового товара из 1С в Opencart 23 после переноса на другие сервера. В процессе обмена старые картинки выгружаются, но новые изображения не проходят, возникает ошибка на стороне сервера. Необходимо разобраться с настройками и доступом к файлам.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$10
10 баллов
3 года назад
Установить ssl сертификат
Александр - отличный заказчик, профессионал! Всегда на связи и быстрая оплата!
Работа выполнена быстро и профессионально в оговоренный срок. Адекватная цена. Огромное спасибо! Рекомендую. Других исполнителей по администрированию даже не рассматриваю.
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