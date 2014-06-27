Aleksey8712

Здравствуйте. Нужно доработать программу для закупок. Вся информация будет ниже в .txt и видеофайле. Так как расширение и допустимый размер файлы превышен, выкладываю на файлообменник. 1.txt шаблон end.avi подробная информация, того что нужно apk_and_sources.zip - исходник и сама ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Подбираем ПО для автоматизации торговой деятельности магазинов. Сейчас остановились перед выбором между 1С – розница и 1С – управление торговлей. Хотелось бы найти людей, которые могут продемонстрировать работу одной из этих двух систем. Т.е. ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Подбираем ПО для видеоконтроля для сети из более 10-ти магазинов. Сейчас остановились перед выбором между ActivePOS и POS-Интеллект. Хотелось бы найти людей которые могут продемонстрировать работу одной из этих двух систем. Т.е. прям в ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт для линукса для создания и проверки md5 всей папки с подпапками с помощью "md5sum"Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Как можно обнулить содержание большого количества файлов и при этом НЕ поменять их физическое местоположение на диске?Системное программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $8
Нужен скрипт(программка), которая следит когда интернет был, а когда пропадал. Есть такая программа как PingPlotter, он проверяет с помощью команды traceroute, а мне нужно чтобы проверяла пингом или скачкой страницы. Так же в скрипте указывать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
WhatsApp для Android использует SQLite базу данных для хранения сообщений. А мультимедиа файлы он хранит на карте памяти. Так вот не могу понять как кодируются ссылки на мультимедиа файлы в базе данных? Откуда ватсап знает ...Базы данных2 заявкиЗакрыт9 лет назад