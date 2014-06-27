Aleksey8712

Здравствуйте. Подбираем ПО для видеоконтроля для сети из более 10-ти магазинов. Сейчас остановились перед выбором между ActivePOS и POS-Интеллект. Хотелось бы найти людей которые могут продемонстрировать работу одной из этих двух систем. Т.е. прям в ...