Александр Пономарев Alex-KemerowoAlex-Kemerowo
36 летРоссия/Кемерово
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия113 просмотров
- Афиша мероприятия138 просмотров
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга