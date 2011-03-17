Alex-Kemerowo

Александр Пономарев Alex-Kemerowo

 
36 летРоссия/Кемерово
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/Alex-Kemerowo/portfolio/

Портфолио
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги